30-12-2019, Melarno kraan - 112Groningen.nl

Containerbrand slaat over op coniferen

Scheemda - Aan de Langeweg in Scheemda is maandagavond brand uitgebroken in een container. Het vuur is overgeslagen naar de nabijgelegen coniferen.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk is vuurwerk de oorzaak van de brand.