31-12-2019, J. van Roijen ingezonden

Vuurwerk in brievenbus veroorzaakt rook

Delfzijl - De brandweer van Delfzijl moest om 00:00 uur naar de Brede School aan het Hallenhuis in Delfzijl.

Er hing rook in het pand. Hetl bleek dat een stuk vuurwerk in de brievenbus de oorzaak was. De schade bleef beperkt. De school werd geventileerd.