31-12-2019

Forse crash bij Haarsterweg Marum

Marum - Een automobilist is maandagnacht wonderwel ongedeerd gebleven bij een zware crash op de Haarsterweg in Marum. Dat gebeurde om 03:30 uur.

De man verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur, en reed vervolgens tegen een boom, om dwars op de weg tot stilstand te komen. Door de klap brak een van de voorwielen af. Brokstukken van de auto lagen her en der verspreid.

De man is onderzocht door ambulancepersoneel, maar behalve hevig geschrokken te zijn, liep de man nagenoeg geen letsel op.

De auto van de man raakte total loss, en is afgesleept door een bergingbedrijf. De Haarsterweg was door het ongeval tijdelijk gestremd.