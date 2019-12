31-12-2019, Oogtv.nl (Bron) foto? mail dan info@112groningen.nl

Auto brandt uit in Natuurgebied bij Kardinge

Groningen - Aan de Jensemaheerd in Beijum, nabij het Natuurgebied Kardinge, is dinsdagmorgen om 08:50 uur een auto door brand in de as gelegd. Zegt Oogtv.nl