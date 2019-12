31-12-2019,

Auto belandt in sloot

Kommerzijl - Een automobilist is dinsdagmorgen om 10:45 uur op de Hogeweg bij Kommerzijl in een sloot gekomen. De toedracht is niet bekend.

De auto sloeg over de kop en kwam in de sloot terecht. De inzittenden kwamen zelf eruit en hoefden niet naar een ziekenhuis. Politie noteerde de gegevens.