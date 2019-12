31-12-2019, VR Groningen tweet

Code rood: Binnen blijven door dichte mist: Nu al dode in verkeer

Groningen - Het Knmi voorspelt komende nacht (zeer) dichte mist. Hierdoor kunnen kruitdampen van het vuurwerk langer blijven hangen. Ga je de weg op in Groningen? Doe dan voorzichtig in het verkeer.

Het zicht kan erg slecht zijn. Check voor meer tips:

Mist kan zeer plotseling ontstaan en je ineens het zicht ontnemen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, vooral wanneer je aan het verkeer deelneemt. Wat doe je bij dichte mist in het verkeer?

Wordt er gewaarschuwd voor mist? Zie je dat het buiten mistig is terwijl je van plan bent om de weg op te gaan? Kijk dan even op de website van het KNMI of er sprake is van een code geel, oranje of rood. Wij raden je aan om in dat geval de adviezen op te volgen en je te bedenken of je wel echt de weg op moet.

Moet je wel op pad bij dichte mist of word je onderweg overvallen door dichte mist? Let dan op de volgende zaken.

Let op je snelheid

Je zou het misschien niet zeggen, maar van mist ga je onbedoeld harder rijden. Dat komt omdat je geen idee meer hebt van waar je naartoe gaat en hoe snel je rijdt. Hetzelfde effect heb je op een brede, lege weg, waar je je ook minder makkelijk kunt oriënteren. In de mist is hard rijden erg gevaarlijk. Let dus goed op je snelheid en doe rustig aan. Blijf daarbij wel letten op het overige verkeer: als je veel langzamer rijdt dan iedereen om je heen, geeft dat ook risico.

Houd afstand!

Houd voldoende afstand tot je voorligger. Je weet nooit of hij plotseling moet remmen. Blijf bovendien zoveel mogelijk rechts rijden, zodat je in geval van nood snel de vluchtstrook op kan sturen. Bij zeer dichte mist is inhalen in alle gevallen een slecht idee.

Zorg voor optimaal zicht

Als het zicht op de weg door de mist erg slecht is, kun je wel zorgen dat je verder de best mogelijke condities hebt. Zorg dus voor goed zicht om je heen. Gebruik je ruitenwissers tegen kleine waterdruppeltjes op je voorruit, stel je spiegels goed in en zorg voor schone ramen.

Let op je verlichting

Gebruik bij mist altijd je dimlicht en nooit groot licht. Daarmee kun je jezelf via de spiegeling van de mist verblinden. Je mistlampen moet je alleen gebruiken bij dichte mist. Is het zicht minder dan 200 meter, dan mag je je mistlampen vóór aanzetten. Daarmee heb je zelf beter zicht, omdat de lampen laag op je auto zitten en breed schijnen. De afstand kun je inschatten door te kijken naar hectometerpaaltjes (elke 100 meter) of lantaarnpalen (op de snelweg elke 50 meter). Pas bij zéér dichte mist, met een zicht van minder dan 50 meter, gebruik je je mistlamp achter. Zet de lamp uit zodra je weer wat meer zicht hebt. Zie ook het filmpje van de ANWB over het gebruik van mistlampen.

Let op jezelf

In de mist rijden is erg vermoeiend en je bent misschien nog maar net wakker. Als het niet lukt om je te concentreren, zoek dan zo snel mogelijk een parkeerplaats op. Het raam openzetten helpt je actiever te rijden en zorgt er ook voor dat je sneller hoort als er iets aan de hand is.

Let op gladheid

Mist het maar vriest het (aan de grond) ook? Pas dan op voor gladde wegen.

Stoppen op de vluchtstrook bij extreem weer?

Wanneer het door extreem weer niet meer verantwoord is om verder te rijden, is uitwijken naar de vluchtstrook verleidelijk. De omstandigheden maken het immers moeilijk om de auto veilig te besturen. Net als bij pech of onwel worden. Maar de vluchtstrook is geen veilige plek om stil te staan. Rijd dus, als het maar enigszins mogelijk is, langzaam door naar een veilige parkeerplek.

Op de fiets

Zorg voor goede verlichting en zet deze aan (voor- en achterlicht).

Hou goed rechts op de weg.

Stop vóór een kruispunt en luister of er ander verkeer aankomt. Steek het kruispunt pas over wanneer je er zeker van bent dat er niemand anders aankomt.

Wacht liever wat langer dan risico te nemen bij het oversteken.

Pas bij lage temperaturen op voor vastvriezende mist en gladheid





Nu al dode in Friesland op de A32

Code oranje

Het KNMI heeft code rood uitgegeven. In de loop van de avond ontstaat op veel plaatsen dichte mist. Na de jaarwisseling kan door vuurwerk zeer dichte mist ontstaan met minder dan 25 meter zicht.