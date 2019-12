31-12-2019, Marc Zijlstra 112G.

Carbid schieten traditie met oudjaar

Wagenborgen - Vandaag op oudejaarsdag is er weer het jaarlijkse en oorverdovende Carbidschieten in Wagenborgen. Om 10.00 uur dinsdagochtend werden de eerste bussen afgeschoten.

Ook gaat het flink te keer op het voetbalveld van v.v. Wagenborger Boys aan de Hoofdweg in Wagenborgen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen dorpsgenoten hiervan getuigen zijn.





Bij de Familie Schaub aan de Hoofdweg is het inmiddels een traditie geworden. Met elf melkbussen zijn de knallen in de wijde omgeving te horen.





Vanaf 18:00 uur oudejaarsdag tot 02:00 uur mag vuurwerk worden afgestoken.