31-12-2019, Marc Zijlstra 112G.

Vakantiewoning in brand bij Termunterzijl (Video)

Termunterzijl - Aan de Schepperbuurt in Termunterzijl stond dinsdagmiddag een vakantiewoning in de brand. Over de oorzaak is niets bekend. Niemand raakte gewond bij de brand.

Brandweer liet de woning gecontroleerd uitbranden. De schade is groot. In augustus 2019 brandde er ook al een leegstaand vakantiehuisje uit op hetzelfde park.