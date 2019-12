31-12-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Coniferen in brand in Zevenhuizen

Zevenhuizen - Vandaag op Oudejaarsdag gingen de piepers van de vrijwilligers van brandweer Leek om één uur af voor een prioriteit 1 buitenbrand aan het Meester Haarmanstraat in Zevenhuizen.