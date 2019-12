31-12-2019, Redactie

Schietpartij schrikt Hoogezand op

Hoogezand - Dinsdagavond oudejaarsavond is om 21:50 uur is bij een incident aan de Transportweg in Hoogezand geschoten, een vrouw is hierbij licht gewond geraakt.

De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, het onderzoek loopt op dit moment. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Heeft u tips bel dan 09008844