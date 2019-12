31-12-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

27 keer al Carbidboys Zevenhuizen

Zevenhuizen - Ook dit jaar sluiten de Carbidboys in Zevenhuizen het jaar knallend af.

Het evenementen terrein langs de Veldstreek is de afgelopen dagen weer volledig ingericht en vandaag waren vanaf 10 uur de eerste harde knallen in de omgeving goed te horen en vlogen de eerste ballen door de lucht.

Deze traditie wordt dit jaar voor de 27ste keer gehouden en in totaal staan er zo’n 110 melkbussen op een rij. Als specialiteit de 10-pijpen van 3 meter hoog en het rad wat aangedreven wordt (op een stikstofvrije manier) door een fiets.

Vele mensen uit de weide omgeving kwamen tijdens deze zonnige dag een kijkje nemen of gezellig een borrel drinken in de tent.Nadat de laatste serie carbid ontstoken is breekt het feest los in de grote tent waar de band Papa di Grazzi voor een muzikale show zorgt.