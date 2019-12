31-12-2019, Marc Zijlstra 112G.

Containerbrand in Nieuwolda in de mist geblust

Nieuwolda - Aan de Meidoornstraat in Nieuwolda stond dinsdagavond om 19:35 uur een afvalcontainer in de brand.

De brandweer ging vanwege de dichte mist met gepaste spoed heen. De brand was snel onder controle.