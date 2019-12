31-12-2019, Redactie

Al drie grote branden in de regio Groningen

Muntendam - Op oudjaarsavond is op twee verschillende plekken een grote brand uitgebroken. Bij de Bovenweg in Muntendam ging het om een leegstaande boerderij.

Deze brandde nagenoeg volledig uit, het woonhuis willen ze redden. Op de Mernaweg in Wehe-den Hoorn stond oudjaarsavond om 22:20 uur ook een leegstaand pand in de brand. Over de oorzaak is niets bekend. Ook In Drieborg brandde een woning uit.