31-12-2019, Redactie

Brand in vrijstaande woning Drieborg

Drieborg - De brandweer is uitgerukt naar de Oudedijk in Drieborg waar brand is uitgebroken in een vrijstaande woning. De woning staat volledig in brand.

Er bevonden zich geen personen meer in het pand. Dat tweet de brandweer. Vanwege de ernstige mist en code rood hebben wij als 112Groningen.nl besloten om een aantal uren niet te fotograferen vanwege eigen veiligheid.