01-01-2020, Redactie

Dakbrand in Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela - In de Jan Oldenburgstraat in Nieuwe Pekela stond een dak in brand. De brandhaard was lastig te bereiken. De brandweer bestreed de brand van binnen.

Ze hebben uiteindelijk een gat in het dak moeten maken om de brandhaard te kunnen bereiken. Aldus een tweet van de brandweer.