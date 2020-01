01-01-2020, Melarno Kraan 112Groningen & Martin Baar & redactie M. Nuver

Schuurbrand in Winschoten

Winschoten - Aan de Eekhoornhof in Winschoten stond om 01:20 uur afgelopen nacht een schuur in de brand.

De schade is groot. Over de oorzaak tast de politie nog in het duister. Vermoedelijk is er opzet in het spel. De politie doet onderzoek hierna.