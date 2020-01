01-01-2020, Michael Huising 112Gr.

Zeer grote brand in leegstaand pand Veendam

Veendam - Aan het Boven Westerdiep in Veendam is dinsdagnacht om 01:50 uur een grote brand uitgebroken in een oud winkelpand.

Er werd snel opgeschaald naar zeer grote brand. De brandweer kon het leegstaande pand niet meer redden. Ze hebben opgeschaald naar zeer grote brand. Vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers worden ingezet. Om al die voertuigen van voldoende water te voorzien is het groot watertransport ingezet. De woning er aan vast werd ook volledig verwoest. Het is niet bekend als daar iemand woonde.