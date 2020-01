01-01-2020, 112Groningen

Brand in schuurtje Rundestraat Ter apel

Ter Apel, - Dinsdagnacht 01:45 uur kreeg de brandweer van Ter Apel een melding van een schuurtje dat in de brand zal staan aan de Rundestraat in Ter Apel.

De brand is vermoedelijk ontstaan door vuurwerk. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht.