Door de zeer dichte mist ontstonden diverse verkeersongevallen en gevaarlijke situaties op de (snel)wegen. Op de A32 ter hoogte van Akkrum leidde dit rond 18:30 uur tot een ernstige kettingbotsing. Hierbij liet een 58-jarige vrouw uit Dokkum het leven, raakten twee mensen gewond en liepen in ieder geval 17 mensen licht letsel op. De betrokkenen mensen zijn opgevangen in een schoolgebouw in Akkrum. De weg bleef de hele nacht afgesloten, zodat verkeersspecialisten van Verkeersongevallenanalyse (VOA) bij daglicht onderzoek kan verrichten op de snelweg. De auto’s zullen na het onderzoek worden afgesleept.

Kettingbotsing Heerenveen

Ongeveer een uur later ontstond er ook op de A7 bij Heerenveen een kettingbotsing. Hierbij waren tussen de dertig en veertig voertuigen betrokken. Bij dit ongeval raakten acht mensen (licht)gewond. Ook deze weg was de hele avond en een groot deel van de nacht afgesloten, maar is de A7 weer volledig vrijgegeven.

Ongevallen Nieuw-Amsterdam

In Nieuw-Amsterdam (gemeente Emmen) raakte een auto te water aan de Vaart ZZ. De brandweer was snel ter plekke. Een duiker wist de bestuurder, een 69-jarige vrouw uit de gemeente Emmen, uit het voertuig te halen. Alle medische hulp mocht haar niet meer baten. Later op de avond vond nog een aanrijding plaats in Nieuw-Amsterdam. Dit betrof een eenzijdige aanrijding, waarbij een 24-jarige bestuurder man uit Emmen gewond raakte. Het slachtoffer werd voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis bracht. Een bloedproef moet uitwijzen of hij onder invloed van drank of drugs heeft gereden. Verder raakten er auto’s te water in Bedum, Ten Boer en Saaksum. Daar konden alle inzittenden gelukkig zonder letsel uit hun auto komen.

Geweld tegen hulpverleners

Geweld tegen politiemensen of andere hulpverleners wordt niet getolereerd, daar treden wij hard tegen op. Welke vorm van geweld het ook betreft. Ons uitgangspunt is: handen af van onze hulpverleners. Tijdens de jaarwisseling werd daarom extra gelet op agressie met (illegaal) vuurwerk tegen politiemensen. Voor het doelbewust gooien van zwaar knalvuurwerk richting hulpverleners of burgers kun je vervolgd worden voor (poging tot) zware mishandeling of (poging tot) doodslag. De volgende gevallen zijn nu bekend;

In Nieuwe Pekela bluste de brandweer een brandje op straat. Terwijl brandweerlieden naast de brandweerwagen stonden, gooiden omstanders een vuurwerkbom onder de bluswagen. Een agente, die vlakbij de bluswagen stond, raakte lichtgewond aan haar gezicht.

In Muntendam werden vier politieagenten, die bezig waren met de hulpverlening bij een woningbrand, beschoten met een lawinepijl. Zij liepen gelukkig geen letsel op. Tot op heden werden voor deze incidenten geen verdachten aangehouden. De politie doet onderzoek naar wie de pijl heeft afgeschoten. Hierbij worden nadrukkelijk getuigen gezocht. Mensen die meer informatie hebben of iets hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.





Vuurwerkslachtoffers

Bij een 8-jarig meisje kwam in Dronryp vuurwerk in haar kleding terecht. Zij werd met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis. In Heerenveen liep een 23-jarige vrouw uit die plaats oogletsel op toen zij vuurwerk in haar gezicht kreeg.

Incidenten provincie Groningen

In Hoogezand vond rond 22.00 uur een overval op een woning aan de Transportweg plaats. Een man met een bivakmuts heeft daarbij geschoten, waardoor een vrouw lichtgewond raakte. De politie doet onderzoek naar de verdachte en komt graag in contact met getuigen.

In de stad Groningen kwamen enkele meldingen van zakkenrollerij binnen. Daarop hebben agenten, die specifiek surveilleerden op verdachten van zakkenrollerij, een aanhouding verricht. In de vroege ochtend waren in de binnenstad van Groningen nog enkele opstootjes, waarbij het uitgaanspubliek met elkaar slaags raakte. Daarbij werden vier aanhoudingen verricht. In de Merelstraat in Groningen was een man uit eigen beweging een vreugdevuur ingelopen. Hij liep daardoor brandwonden op. Het slachtoffer is voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Incidenten provincie Drenthe

In Hoogeveen was er rond 22.30 uur een grote brand in de Juliana van Stolbergschool aan de K. de Raadstraat ontstaan. De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek naar de toedracht. In Gasselte bedreigde een 83-jarige man jeugd op straat die vuurwerk aan het afsteken waren. Hij gebruikte daarbij een antiek vuurwapen. Agenten namen het wapen in beslag. Zij maken proces-verbaal op tegen de verdachte. Rondom horecagelegenheden in Assen, Emmen en Hoogeveen waren kleine opstootjes ontstaan. Hierbij werden diverse aanhoudingen verricht.

Incidenten provincie Friesland

In Leeuwarden waarschuwden omstanders de hulpdiensten, nadat zij een man in het Julianapark hadden aangetroffen. De man bleek ernstig onderkoeld en niet meer goed aanspreekbaar. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis. In Drachten hielden agenten aan de Middelwyk een 17-jarige man zonder vaste woonplaats aan. Hij bedreigde mogelijk meerdere mensen met een men vroeg om geld. De man zit vast en de politie onderzoekt de zaak. In Tzumarrum, Oudwoude en Bakhuizen had de politie te maken met straatbranden en wat baldadige jeugd. Daarbij zijn geen aanhoudingen verricht.