01-01-2020, 112Groningen.nl

Caravanbrand in Wagenborgen (Video)

Wagenborgen - Bij een brand aan de Hoofdweg in Wagenborgen stond een caravan vol met afval in de brand, dit tegenover de kerk. De caravan stond dwars over de weg en hierdoor was de Hoofdweg geblokkeerd voor hulpdiensten.

Door de enorme hitte heeft een naastgelegen woning ook hitteschade opgelopen en hierbij is bij een bovenverdieping een raam gesneuveld.



En aan de Elzen in Wagenborgen vlakbij de brandweer-kazerne stond eveneens een caravan vol afval in lichterlaaie en deze caravan stond eveneens dwars over de weg.



De brandweer heeft beide caravans meteen geblust en de gemeente heeft meteen de beide caravan-resten opgeruimd omdat de doorgang voor hulpdiensten in het geding was. De politie is eveneeens ter plaatse geweest om de schade aan de woning op te nemen en hiervan een rapport op te maken.