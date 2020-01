01-01-2020, OM.nl bron en foto en video Meternieuws.nl

Peuter(3) alsnog overleden na waterongeval (Video)

Ubbena (Drenthe) - De peuter(3) die 18 december in het Noord-Willemskanaal bij Ubbena kwam, is op oudejaarsavond alsnog overleden. Dat meldt het OM. Brandweer duikers van Groningen assisteerden bij het ongeval.

De vader, een 39-jarige man uit Utrecht die betrokken was bij het te water raken van zijn zoon, zit vast op verdenking van poging doodslag en onttrekking aan het wettig gezag.

Hij werd 19 december in verzekering gesteld en zit nu in beperkingen. Het OM geeft niet meer informatie over het lopende onderzoek.

