01-01-2020, Brandweer Groningen / bron tekst

Mistige jaarwisseling met een paar grotere incidenten

Groningen - De brandweer kijkt terug op een mistige maar drukke jaarwisseling. Gelukkig konden de meeste inwoners uit onze provincie genieten van een mooie oud en nieuw.

In totaal zijn we 109 keer ingezet tussen 18.00 uur op oudjaarsdag en 7.00 uur vanmorgen. Dat aantal lag vorig jaar op 101 inzetten.

Grotere incidenten

Het aantal meldingen is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. Dit jaar waren er vooral wat meer grote branden. In Muntendam werden we vannacht ingezet voor een brand in een boerderij, in Veendam voor een brand in een winkelpand en een woning en in Wehe-den Hoorn voor een brand in een leegstaand hotel. Bij de laatste twee hebben we tot in de ochtend staan blussen. Bij de branden zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Wel is de schade aanzienlijk. In alle gevallen hebben we de omliggende bebouwing kunnen behouden. De overige incidenten waren vooral kleine brandjes op straat.

Paraat

Het blijft een bijzondere nacht waarin veel van onze collega’s paraat staan om in actie te komen. Vanwege de mist hebben 22 ploegen zelfs besloten om de jaarwisseling op de kazerne door te brengen. Hierdoor hoefden onze vrijwilligers niet meer vanuit huis door de mist naar de kazerne te komen en konden ze sneller uitrukken.

Surveilleren

In de stad Groningen is ook het multi-surveillanceteam actief geweest. Zo konden we controleren of bijvoorbeeld brandstapels een gevaar voor de omgeving opleverden en of onze inzet nodig was. Het team ontving 57 meldingen, waarbij we 8 keer zijn ingezet.

Gemoedelijk

Afgelopen nacht is er op drie plekken vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Toch hebben we de sfeer tijdens de jaarwisseling in het algemeen als gemoedelijk ervaren. We zijn blij dat onze collega’s vanmorgen veilig naar huis konden keren.





Na deze drukke nacht wensen wij iedereen een heel mooi 2020! Waarin we natuurlijk ook weer voor je klaarstaan.