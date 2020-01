01-01-2020, Oogtv.nl (Bron)

Brandwondenarts Martini Ziekenhuis: ‘Kindervuurwerk is misleidend’

Groningen - Ook deze jaarwisseling kreeg het Martini Ziekenhuis weer enkele slachtoffers binnen op het Brandwondencentrum Groningen die gewond raakten door kindervuurwerk, zoals tolletjes en spetters. Zegt Oogtv.nl

Sonja Scholten, brandwondenarts in het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis waarschuwt ouders daarom voor kindervuurwerk. Dit soort vuurwerk ligt het hele jaar door in de schappen van de winkel: “Elk jaar worden kinderen bij ons binnengebracht met diepe brandwonden veroorzaakt door kindervuurwerk zoals sterretjes en tolletjes.

Ik hoor vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn. Als brandwondenarts wil ik benadrukken: Al het vuurwerk waar kruit in zit kan gevaarlijk zijn!” Van patiënten die deze jaarwisseling behandeld werden voor brandwonden, in totaal 37 patiënten, waren er 10 jonger dan 15 jaar.

In het Brandwondencentrum Groningen komen brandwondenslachtoffers uit het heel noord en oost Nederland.