01-01-2020, Patrick Wind & Raymond Meter- 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Steenmarter `veroorzaakt` autobrand

Groningen - In de Van Goghstraat in de stad is woensdag om 17:45 uur een auto uitgebrand. Een knagende steenmarter is vermoedelijk de oorzaak zegt Dvhn.nl.

Dat vermoeden heeft de politie. Mogelijk zou er nog een persoon in de wagen zitten, daarom kwam het MMT en de ambulance ook. De wagen bleek gelukkig leeg.