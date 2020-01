01-01-2020, Marc Zijlstra 112G.

Nieuwjaarsduik in het Proostmeer

Wagenborgen - In Wagenborgen vond nieuwjaarsdag om 15.00 uur voor de derde keer een nieuwjaarsduik plaats. Een kleine twaalf deelnemers namen een duik in het Proostmeer aan de Elzen.