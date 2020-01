03-01-2020, politie.nl, bron & Redactie & Henk Frans

Opnieuw zoektocht naar Ronald M.24)

Hoogezand - Ronald M. uit Hoogezand wordt sinds 1 januari 2020 vermist. Heeft u hem gezien of heeft u informatie over waar hij is of zich mogelijk kan bevinden?

Belt u dan met 0900-8844. Vermiste was vuurwerk aan het afsteken bij zijn woning in Hoogezand. Plotseling liep hij weg en hierna is niets meer van hem vernomen. Zoekactie Zo'n 50/75 mensen deden woensdagavond om 20:00 uur mee aan een zoekactie naar de 24-jarige Ronald M.

Update: We hebben zojuist een overleden persoon gevonden in het water van het #Winschoterdiep in Hoogezand . Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om de vermiste #RonaldM. uit Hoogezand . Het gaat om de vermiste man. (amateurbeelden)