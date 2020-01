01-01-2020, politie.nl, bron & Redactie

Zoektoch naar Ronald Mekkring(24) in Gorechtpark

Hoogezand - Ronald Mekkring uit Hoogezand wordt sinds 1 januari 2020 vermist. Heeft u hem gezien of heeft u informatie over waar hij is of zich mogelijk kan bevinden?

Belt u dan met 0900-8844. Vermiste was vuurwerk aan het afsteken bij zijn woning in Hoogezand. Plotseling liep hij weg en hierna is niets meer van hem vernomen. Meer info hier Hij droeg een zwart T shirt, een donkere spijkerbroek en grijze sneakers van het merk Puma. De vermiste is ongeveer 175 cm lang, heeft donkerblond kort haar en een volle donkerblonde baard. Vragen Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070. Zoekactie Zo'n 50/75 mensen deden woensdagavond om 20:00 uur mee aan een zoekactie naar de 24-jarige Ronald Mekkering. Hij werd toen niet gevonden. Update donderdag: Politie tweet. Wij zijn nu in het Gorechtpark en het bosperceel De Vosholen in Hoogezand met honden aan het zoeken naar de vermiste Ronald Mekkring. Gisteravond is ook al door familie en vrienden gezocht onder regie van politie Groningen. Momenteel wordt ook door politiemedewerkers van @toezichttewater op het Winschoterdiep in Hoogezand gezocht.

.