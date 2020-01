01-01-2020, Michael Huising 112Gr.

Schoorsteenbrand Veendam snel onder controle

Veendam - Woensdagavond werd er een schoorsteenbrand gemeld aan de Langeleegte in Veendam.

De brandweer was snel ter plaatse, de kazerne staat aan dezelfde straat. Nadat de hoogwerker was opgesteld en de haard in de woning was geleegd kon het rookkanaal worden geramoneurd. De situatie was snel onder controle.