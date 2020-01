02-01-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Twee gewonden bij ongeval Feiko Clockstraat in Oude Pekela (Video)

Oude Pekela - Ter hoogte Café 't Oal Stee aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela zijn donderdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. 1 raakte daarbij in het water.

Na de aanrijding werden twee personen met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij de botsing raakte de brug ook zwaar beschadigd. De gemeente kwam met hekken. Later werd door berger Fruitema de auto`s geborgen. Dvhn Tv Noord