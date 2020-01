02-01-2020, Patrick Wind 112Gr.

Vrouw raakt te water met bakfiets en al

Groningen - Op de Duinkerkenstraat ter hoogte van Stadsbeheer gemeente Groningen is een elektrische bakfiets te water geraakt. De vrouw die erop reed hield een nat pak er aan over en was erg geschrokken.

Gelukkig viel het allemaal wat mee. De oorzaak is niet bekend. De politie en gemeente ambtenaar hielpen de vrouw. Ze nam een warme douche.