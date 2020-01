Aanhoudingen

De agenten reageerden op een melding dat een vrouw in een woning was mishandeld .Ter plekke werd eerst gesproken met de betreffende vrouw. Na een gesprek met haar wilden de agent poolshoogte nemen in de achtertuin van de woningen. Op het moment dat zij de steeg naast de woning wilden inlopen, werden de agenten meerdere beschoten. Hierop heeft een agent ook meerdere keren teruggeschoten. Niemand raakte gewond.

Hierop hebben de agenten de omgeving afgezet. Een ondersteuningsgroep van de politie wist een half uur later de verdachte in een tuin op te sporen en in te rekenen. In de omgeving van de verdachte werd een wapen aangetroffen. De vrouw werd daarna ook aangehouden in verband met het feit dat er mogelijk nog een vuurwapen in de woning aanwezig kon zijn. Zowel de man als de vrouw zijn in een cel ingesloten.

Wapen onderzocht