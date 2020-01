03-01-2020, Henk Frans 112Groningen.nl & Michael Huising

Gevonden lichaam is van Ronald (24) , geen misdrijf

Hoogezand - In het Winschoterdiep in Hoogezand is vrijdagmiddag opm 12:45 uur een lichaam gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het om Ronald M.(24) gaat. Hij was al drie dagen vermist.

Met sonarboten zocht men op diverse plekken. De politie doet op dit moment onderzoek naar de identiteit. Ronald was vuurwerk aan het afsteken bij zijn woning in Hoogezand. Plotseling liep hij weg en hierna was niets meer van hem vernomen. Update: Tweet politie In #Hoogezand is het aangetroffen lichaam uit het water van het Winschoterdiep gehaald. Er is vastgesteld dat het gaat om de vermiste 24-jr man uit Hoogezand. Het lichaam wordt nu naar het ziekenhuis gebracht, waar nader onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak. Wij willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen met de zoektocht en met de informatie die wij mochten ontvangen. Wij verwijderen de foto van de man van internet, uit respect voor nabestaanden. Wij vragen iedereen die de foto heeft gedeeld om dit ook te doen. Als er nadere informatie te melden is over het onderzoek naar de doodsoorzaak, zullen wij dit hier delen. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de 24-jarige man uit #Hoogezand is inmiddels afgerond. Er is geen sprake van een misdrijf. Het lichaam wordt vrijgegeven en overgedragen aan de familie. (amateurbeelden)