03-01-2020, Henk Frans 112Groningen.nl & Michael Huising

Lichaam gevonden in Winschoterdiep, onderzoek identiteit gaande

Hoogezand - In het Winschoterdiep in Hoogezand is vrijdagmiddag opm 12:45 uur een lichaam gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het om Ronald Mekkring(24) gaat. Hij is al drie dagen vermist.