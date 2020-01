03-01-2020, Marc Dol - 112Gr.

Auto rolt water in bij Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Drouwenerstraat in Stadskanaal is vrijdag aan het einde van de ochtend een auto te water geraakt.

Door een onbekende oorzaak is de auto in het water terecht gekomen. Voor zover bekend zat er niemand in het voertuig. Bergingsbedrijf Willem Keizer heeft de auto uit het water gehaald.