03-01-2020, Meternieuws.nl Youtube & tekst

Vijf aanhoudingen na burenruzie (Video)

Musselkanaal - Aan de A.H. van Swinderenstraat is donderdagmiddag iemand gewond geraakt bij een geweldsdelict. Na het incident is de straat ruim afgezet.

Ook zou er bij een woning onderzoek zijn gedaan. Volgens de persvoorlichter van de politie was er een plaats delict (PD) opgemaakt. Om wat voor delict het ging, wilde hij donderdagavond niet zeggen.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De A.H. van Swinderenstraat was in de avond weer vrijgegeven voor het verkeer.