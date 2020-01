03-01-2020, politie.nl, bron

Politie waarschuwt voor bombrieven

Groningen/ Amsterdam - Bij verschillende bedrijven op verschillende locaties zijn de afgelopen dagen bombrieven tussen de post aangetroffen. De politie Nederland waarschuwt nu.

De brieven werden in het tijdsbestek van één week bezorgd bij respectievelijk een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam. In Noord Nederland nog niets.

De bombrieven hebben geen schade berokkend, omdat de explosieven niet zijn afgegaan, maar hadden zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat er sprake is van één en dezelfde afzender. De recherche heeft de zaak in onderzoek en de bombrieven worden nader onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. Bij het onderzoek zijn ook specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) betrokken. Op deze brieven staat als afzender het CIB vermeld, gevestigd aan de Wilhelminakade te Rotterdam. Op het hoofdkantoor van het CIB zelf is op donderdag 2 januari ook een verdachte brief aangetroffen, waar op dit moment onderzoek naar wordt gedaan. Uit het onderzoek door de recherche is gebleken dat dit bureau verder geen enkele betrokkenheid heeft bij deze zaak.

Preventie

Let dus goed op! Krijgt u een dergelijke brief met een verdikking erin, waarbij de naam, het adres en het logo van het CIB niet op de envelop zelf zijn gedrukt, maar de geadresseerde en de afzender afzonderlijk van elkaar op twee stickers op de envelop zijn geplakt – open deze brief dan niet en bel direct 112.

Update 3 januari 14.30 uur

Vrijdag 3 januari kwam er bij de politie rond 08.40 uur een melding binnen dat er vermoedelijk een bombrief lag in de postkamer van een hotel aan de Ferdinand Bolstraat. Het personeel van de postkamer had vastgesteld dat deze brief dezelfde kenmerken had als die van eerder verzonden bombrieven, zoals door de politie kenbaar was gemaakt op donderdag 2 januari 2020. Hierop is direct 112 gebeld zoals geadviseerd.

Recherche, Forensische Opsporing en Teamleider Explosieven Veiligheid hebben ter plaatse een onderzoek ingesteld en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse laten komen om het explosief in de brief onklaar te maken. De brief met inhoud is overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut voor nader onderzoek ten behoeve van opsporingsonderzoek door de recherche.

De bombrief die gisteren aankwam bij het CIB bleek bestemd voor een bedrijf in Maastricht, maar is daar niet aangekomen. De brief is via een postsorteercentrum aan de hand van de vervalste afzendergegevens terecht gekomen bij het CIB in Rotterdam. Deze brief had wel brandschade opgelopen, maar was niet ontploft.

De politie benadrukt nogmaals dat het CIB in Rotterdam geen enkele betrokkenheid heeft bij deze zaak.

Teneinde meer duidelijk te verschaffen in de kenmerken van de brief zijn hieronder twee afbeeldingen zichtbaar van de ‘bombrief’ en een exemplaar zoals deze door het CIB wordt verzonden met opdruk van de afzender en niet met een sticker.

UPDATE 2 (3 januari 17.00 uur)