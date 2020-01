03-01-2020, politie.nl, bron & Oogtv.nl

Vermiste 19-jarige Groninger weer terecht

Groningen - De politie in Nijmegen was op zoek naar een 19-jarige Groninger, die sinds 1 januari vermist was. Hij is weer terecht. Zegt Oogtv.nl

‘De vermiste jongen is terecht, in goede gezondheid’, meldt de politie rond 21.00 uur. Eerder sprak de politie over een urgente vermissing.