Vader overleden jongetje (3) bij Ubbena: `Hij is uitgegleden`

Ubbena (Drenthe) - Het was ‘noodlottig ongeval’ en geen misdrijf. Dat zegt de vader van het 3-jarige jongetje dat op 18 december uit het Noord-Willemskanaal bij Ubbena werd gered. Het jongetje overleed op oudejaarsavond. Zegt Dvhn.nl op haar website.

Dat laat de 39-jarige man uit Utrecht via zijn advocaat Judith Kwakman weten. De Utrechter zit sinds 18 december vast en wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking van het wettig gezag.

De vader had het jongetje op de bewuste avond om 17.00 uur bij de moeder in Utrecht moeten afleveren. In plaats daarvan reed hij naar Drenthe.

