04-01-2020, 112Gr. tekst & Remco v/d Berg 112Gr.

Brandweerlieden Bedum krijgen Koninklijke Onderscheiding

Bedum - Eerst werd zaterdagavond het afgelopen jaar nog even doorgenomen. Voor deze avond waren ook twee koninklijke onderscheidingen uit te reiken. Hiervoor was Burgermeester dhr. Bolding uitgenodigd.

De onderscheidingen waren voor Anno Bulthuis en Fred vd Wal. Anno voor zijn 20 jarig dienstverband en Fred voor zijn bijna 25 jarig dienstverband. Dhr. Bolding citeerde over Anno: een bevlogen en betrokken collega die zich met hart en ziel inzet voor de blusgroep Bedum. Met een goede verbinding zorgt onder andere voor een lijn waarbij nieuwe mensen bijna moeiteloos geenthousiasmeerd worden voor "zijn" korps.

Anno heeft Groningen en Bedum verschillende opleidingen doorlopen tot en.met bevelvoeder en.is in oktober 2010 voor de blusgroep bedum aangesteld als bevelvoerder. Naast de vrijwillige brandweer en de beroepsorganisatie in Groningen heeft Anno een eigen BHV onderneming en met Gea zijn vrouw de Webshop BHVstore.nl



Ook had de burgemeester nog een citaat voor Fred. Fred is een rustige betrokken collega. In 1996 toegetreden tot de brandweer in bedum. Toen nog werkzaam bij Bulthuis in Noordwolde. Fred heeft opleidingen doorlopen tot en met bevelvoerder en is aangesteld als bevelvoerder vanaf 1 september 2016. Naast de inzet voor de brandweer heeft Fred zich een aantal jaren in het bestuur van de personeelsvereniging "plicht en vriendschap" opgeworpen als voorzitter. Fred heeft daarin onderscheid gemaakt en durft "out of the box" te denken en daarbij tot verrassende uitspraken te komen. Fred werkt op de meldkamer Noord Nederland als beheerder van het gemeenschappelijk meldkamer systeem.





Later werd ook nog de beker uitgereikt voor brandweerman van het jaar. Ooit bedacht om één persoon in het zonnetje te zetten die het afgelopen jaar iets voor het korps heeft betekend. Dit jaar ging de beker naar Arjan Fokkens. Voor als zijn betrokkenheid en natuurlijk lekkere hapjes bij verschillende evenementen.