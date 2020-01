04-01-2020, 112Groningen.nl / bron: Aanpak Ring Zuid

Noordbaan zuidelijke ringweg wederom dicht door spoedreparatie

Groningen - Vanaf vanavond 21:00 uur tot zondagmiddag 12:00 uur zal de Noordbaan van de zuidelijke ringweg opnieuw dicht zijn voor het verkeer in de richting Drachten/Assen.

Opnieuw moet Combinatie Herepoort een spoedreparatie uitvoeren aan een van de voegen op de Noordbaan. Nabij het Herewegviaduct zit een scheur in de weg, hierdoor is sinds zatermorgen al één rijstrook afgesloten richting het Julianaplein.





De Noordbaan zal vanaf het Knooppunt Euvelgunne richting het Knooppunt Julianaplein worden afgesloten. De toerit vanaf de Hereweg richting Drachten blijft wel open. Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.







De afgelopen weken zijn er al eerder reparaties uitgevoerd aan de betreffende voeg op de zuidelijke ring. Tijdens deze spoedreparaties waren de weersomstandigheden slecht en de tijd te kort om het asfalt bij de voeg goed aan te brengen. Daarom wordt de weg morgen langer afgesloten. Zo kan de voeg langer uitharden.