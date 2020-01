04-01-2020, Redactie

Doneeractie voor overleden Ronald M. uit Hoogezand

Hoogezand - Een doneeractie was in touw gezet om de crematie van Ronald M. te bekostigen. Na 24 uur is het beoogde bedrag van 10.000 euro al gehaald. Een waardig afscheid verdiend hij.

Ronald zou niet of onvoldoende verzekerd zijn geweest voor zijn eigen uitvaart melden meerdere media. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Hier kun je geld geven Het breekt ons allemaal!! Gisteravond hebben wij nog gezamelijk als familie hem nog mogen zien, en dan, tjaaa, dan staat het leven even stil en moet je verder nadenken. Alles regelen wat te regelen valt en zo zijn wij er helaas achter gekomen dat Ronald niet op de manier verzekerd is, als dat nodig is en blijkt dat zijn volledige crematie niet vergoed kan worden uit deze verzekering! Maar wij willen zo graag deze lieve jongen ook een mooi afscheid gunnen, dat heeft hij verdiend! Wij zouden ook graag voor onze Ronald, een jongen met een hart van goud een monument willen laten plaatsen. Wij als familie doen alles wat we kunnen, maar hebben helaas ook niet zo'n groot budget. Maar alle kleine beetjes zijn welkom. Vandaar dat wij deze actie hebben opgezet, want deze jongen moet ook een mooi afscheid kunnen hebben. Dat is wat hij verdiend! Zegt de doneeractie site. Archief