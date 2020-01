05-01-2020, Redactie

Auto te water op Ipo Haaimaweg

Grootegast - Zaterdagnacht rond twee uur is bij een eenzijdig ongeval een automobilist in een sloot gereden.

De man verloor met zijn auto door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, en kwam uiteindelijk in eeb sloot terecht.

De man kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten. De man werd in de ambulance onderzocht.

De man is later door de politie meegenomen naar het bureau voor een blaasproef, de uitslag is niet bekend. De auto is geborgen door bergingsbedrijf Collewijn.