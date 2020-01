05-01-2020, Redactie

Schuurbrand in Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer - Een schuur aan de Vossenburg in Kiel-windeweer vatte zondagmiddag vlam. Er werd opgeschaald naar middelbrand. Ook kwamen er uit voorzorg twee waterwagens ter plaatse.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De schade is fors.

Foto`s volgen