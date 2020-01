05-01-2020, 112Gr. Remco v/d Berg

Man op driewieler raakt te water

Onderdendam - Een man uit Bedum is zondag om 18:40 uur op de Stadsweg onderkoeld geraakt nadat hij in een sloot was gefietst met zijn driewieler. De begeleider van de man was getuige en schoot te hulp.

De brandweer heeft de gehandycapte man uit het water geholpen en kreeg een deken om. Hij ging mee naar een ziekenhuis.