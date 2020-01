06-01-2020, 112Groningen.nl

Auto door brand verwoest, oorzaak onduidelijk

Winschoten - In de nacht van zondag op maandag heeft er in de Hazelaarstraat in Winschoten een auto in de brand gestaan.

De blusploeg van Winschoten ontving omstreeks 01:15 uur de melding van de autobrand. Toen de brandweer arriveerde stond de auto in lichterlaaie.





Bij de brand kwam behoorlijk wat rookontwikkeling vrij. Door de brand is de auto compleet verwoest. Een berger heeft het uitgebrande wrak geborgen. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.