07-01-2020, AmbulancezorgGroningen foto & tekst

“Samen Beter” wederom kracht bij gezet

Groningen - Bij AmbulanceZorg Groningen hebben ze al jaren de mogelijkheid om hun kerstpakket te doneren aan een goed doel. Dit jaar werd op initiatief van Albert Schut het Ronald McDonald Huis Groningen voorgedragen en uit vijf inzendingen gekozen.

Personeel van AmbulanceZorg Groningen hebben ruimhartig van hun kerstpakket afgezien om gezinnen die in het Ronald McDonald Huis verblijven te steunen.

Een Huis voor gezinnen, die zonder subsidies van de overheid, een plaats biedt voor gezinnen waarvan een kind in het ziekenhuis opgenomen is. Na een rondleiding is de cheque maandagmiddag overhandigd en heeft AmbulanceZorg Groningen zijn slogan “Samen Beter” wederom kracht bij gezet.

112Haren