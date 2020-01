07-01-2020, Foto: Marc Dol - 112Gr. Tekst:Politie Stadskanaal Facebook

Steen vanaf viaduct N366 door ruit gegooid

Stadskanaal - Vrijdagnacht 3 januari 2020 rond half drie is een vrachtwagenchauffeur aan de dood ontsnapt. Hij reed over de N366 ter hoogte van Stadskanaal.

Vanaf het viaduct bij de Rode Loper gooiden twee personen een betonklinker naar beneden, die door de autoruit ging en rakelings langs zijn hoofd tegen de achterwand van de cabine klapte.

De chauffeur reed in de richting van Veendam.

Wij willen graag weten of er mensen zijn die hier informatie over hebben. Hebt u iemand gezien? Of weet u iets van enkele personen die rond die tijd over dit viaduct liepen?

Dan vraagt de politie om hierover te bellen op 0900-8844.

