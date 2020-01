07-01-2020, Reclame/ advertorial / advertentie

The Body Buddy!

Groningen - Het is inmiddels alweer januari 2020, de maand na alle pepernoten, kerststollen en oliebollen. Voor veel mensen betekent dit de start van het nieuwe decennium.

Maar voor sommige mensen is dit het

begin van hun nieuwjaar resolutie om wat aan de extra kilo’s te doen.

Maar hoe blijven we gemotiveerd? Welke nieuwe leefstijl willen we blijvend gaan toepassen in ons leven? En waar kunnen wij dit doen?

Esther de Boer is The Body Buddy. Met veel plezier en vol passie gaat ze ons fysiek en mentaal begeleiden, zodat wij weer lekker in ons vel gaan zitten! Tijdens de Dutch Fitness Awards op 3 juni 2018 is Esther de Boer van The Body Buddy uitgeroepen tot de beste Personal Trainer van de provincie Groningen.

Esther rijdt met haar busje met het logo van The Body Buddy overal door Groningen. Alle trainingen worden buiten gegeven in het Stadspark, Noorderplantsoen, Kardinge en bij mensen in de achtertuin.

Deze trainingen worden gegeven m.b.v. kettlebells, speedladders, trx'n, gewichten en fitnessballen. Ook geeft ze Bootcamp trainingen aan groepen en individuele trainingen aan mensen met specifieke doelen.

Bij The Body Buddy word gekeken naar meer dan alleen een goede training. Zo is het van belang dat men hun ‘gewoontes’ omgooien. Want wat is een gewoonte? Valt dit af te leren?

Een gewoonte is een handeling of een manier van doen die men gewend is uit te voeren. Men doet iets op de automatische piloot, er hoeft niet meer over nagedacht te worden.

En of het valt af te leren? Een volmondig JA! Het is belangrijk om door middel van fysieke inspanningen te beginnen. Na het fysieke gedeelte is het tijd voor het mentale gedeelte. De Boer: „Het is een kwestie van je bewust zijn dat je brein zo werkt en dat het tijd kost om zoiets te veranderen.”

Mensen willen natuurlijk grote veranderingen zien, binnen een korte tijd. Bij The Body Buddy word je zowel fysiek, als mentaal ondersteund en ga je leren dat het niet om snel afvallen gaat, maar dat het draait om blijvende resultaten. Dit doe je door consequent te blijven. Calorieën, dus voeding is hierbij de sleutel tot succes.

Bij The Body Buddy kun je:

· Een betere conditie krijgen

· Afvallen

· Spiermassa opbouwen

· Tips over voeding krijgen

· Persoonlijke doelen halen

· Blessures voorkomen

· Wekelijks sportief bezig zijn

· Balans in lichaam en geest krijgen

Personal Training:

In het intakegesprek worden er duidelijke doelen gesteld. We komen tot de kern waarom je het doel wilt bereiken. Commitment is hierbij heel belangrijk.

Het coaching traject is een krachtige combinatie tussen Personal Training en een straight-line-methode. We zorgen ervoor dat je fysiek en mentaal sterker wordt, dit doen we door te werken aan training, voeding en mindset.

Voeding

Eten is een heel belangrijk onderdeel. Voor het behalen van fysieke doelen hangt zelfs 70 tot 80% af van voeding. We kijken naar je huidige eetpatroon. We voegen gezonde producten toe of er wordt een voedingsschema volledig op maat voor je gemaakt.

Bootcamp:

Van Bootcamp trainingen krijg je een atletisch lichaam. Het is een trainingsprogramma waarin je coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en kracht worden getraind. Het hele lichaam wordt aangepakt en iedereen kan dit op eigen niveau doen.

Bootcamp trainingen:

> Maandag Noorderplantsoen > Woensdag Stadspark > Donderdag Kardinge > Zondag Noorderplantsoen

Meld je nu aan bij Esther, de aangewezen persoon om met jou samen deze spannende tijd te doorlopen. Schrijf je nu in bij The Body Buddy.

Voor meer informatie kun je altijd bellen op; 06-21448196 óf bezoek de site.

E-mail: info@thebodybuddy.nl tel: 06-21448196