07-01-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Brand appartement Nieuweweg snel onder controle (Video)

Groningen - Aan de Nieuweweg in de stad heeft dinsdag om 12:00 uur korte tijd brand gewoed in een appartement. Dat meldt de brandweer via Twitter. De oorzaak is niet bekend.

Gezien de rookontwikkeling en locatie van het object heeft de brandweer een extra brandweerwagen opgeroepen. Deze bleek gelukkig niet nodig te zijn. De brand was snel onder controle, er zijn bij de brand geen gewonden gevallen. Dvhn