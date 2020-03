12-03-2020, Rtvnoord.nl bron

Cel- en taakstraf voor brandstichter kippenschuren (Video)

Kiel-Windeweer - De 27-jarige Hoogezandster die wordt verdacht van brandstichting in een kippenschuur in Kiel-Windeweer, mag zijn zaak in vrijheid afwachten. Meldt Rtvnoord.nl eerder.

De man werd in december onder strikte voorwaarden vrijgelaten, maar het Openbaar Ministerie had daar 'ernstige bezwaren' tegen. Dinsdagmiddag oordeelde de raadkamer gevangenhouding in Leeuwarden dat de Hoogezandster terecht vrij is. Arhief Update 12-03-20: Een 27-jarige man uit Hoogezand is voor brandstichting op 7 juli bij een vleeskuikenbedrijf in Kiel-Windeweer veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Meldt Rtvnoord.nl De man kreeg ook een celstraf van 360 dagen opgelegd, waarvan 208 dagen voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer naar de gevangenis. Hij heeft het onvoorwaardelijke deel al uitgezeten. Meer op Rtvnoord